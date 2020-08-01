غرق جندي وفقدان 8 من "المارينز" الأمريكي في حادث تدريبي

لقي جندي من مشاة البحرية الأمريكية مصرعه ولا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين بعد 24 ساعة على غرق مركبتهم البرمائيّة قبالة سواحل كاليفورنيا، حسب ما أعلن قائد فيلق مشاة البحرية.



وقال الجنرال ديفيد برغر خلال مؤتمر صحفي في قاعدة كامب بندلتون في جنوب كاليفورنيا إنّه تم انتشال خمسة ناجين وأصيب اثنان من مشاة البحرية بجروح خطيرة، من أصل 16 جنديّا كانوا على متن المركبة وقت الحادث الذي وقع خلال تمرين روتيني.

ووقع الحادث الخميس نحو الساعة 17,45 بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، قرب جزيرة سان كليمنتي، على بُعد حوالى 100 كلم قبالة سان دييغو بجنوب كاليفورنيا، إثر مناورات في الجزيرة على متن مركبات هجوم برمائية تعرف باسم "AAV".

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وقال الجنرال جوزف أوسترمان قائد الوحدة إن الجنود كانوا يرتدون بزات قتاليّة ومجهزين بسترات نجاة، لكنّ الـ"AAV" وهي عبارة عن نوع من الدبّابات العائمة الكبيرة تزن أكثر من 26 طنّاً غرقت سريعاً إلى عمق أكثر من 300 متر.

وأشار أوسترمان إلى أنّ الـ8 المفقودين هم سبعة جنود من مشاة البحرية - المارينز - وكذلك بحار من البحرية الأمريكية كان يقود المركبة.

وتتواصل عمليات البحث عن المفقودين الثمانية الذين يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة.

وقال الجنرال برغر إن هناك تحقيقاً جارياً لتحديد سبب الحادث، وإنه تم في الوقت الحالي تعليق كلّ العمليات على متن مركبات "AAV".