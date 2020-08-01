مقتل وإصابة 9 من الشرطة العراقية في هجوم غربي سامراء

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، مساء الجمعة، بمقتل وإصابة 9 من عناصر الشرطة الاتحادية في حصيلة أولية إثر هجوم شمال غربي سامراء شمال بغداد.



وقال العقيد محمد خليل البازي، إن"اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية قتلا مساء اليوم، وأصيب 7 آخرون في حصيلة أولية إثر هجوم بأسلحة مختلفة شنه مسلحون على نقطة للشرطة الاتحادية في منطقة العباسية/ 10 كم شمال غربي سامراء".

وأوضح البازي أن "الهجوم مستمر لحد الآن".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم عسكريا قبل أكثر من عامين.

Advertisements

والأسبوع الماضي، تمكنت قوات الأمن العراقية، من القبض على شبكة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن "قوة من جهاز مُكافحة الإرهاب، تمكنت من إلقاء القبض على شبكة إرهابية كاملة تابعة لعصابات داعش الإرهابية".

ووصف رسول العملية بـ"المباغتة والسريعة نتج عنها القبض على عُنصر إرهابي وبحوزته عدد من الأسلحة والعتاد وشرائح هاتف مُتعددة".

وتابع "رسول "أن قوة أخرى لجهاز مكافحة الإرهاب تمكنت أيضا من الإطاحة بالعنصر الثاني لهذه الشبكة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين".