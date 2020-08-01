في الذكرى الـ32 لسيامته راهبًا.. أبرز 7 معلومات عن البابا تواضروس

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ32 لرهبنة قداسة البابا تواضروس الثانى، الذى ترهبن فى 31 يوليو 1988، بيد الراحل البابا شنودة الثالث، وذلك فى دير العظيم الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون، باسم الراهب ثيوؤدور الأنبا بيشوى.

وهنأت كاتدرائية الأقباط الارثوذكس في الإسكندرية، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الذكرى الـ32 لسيامته راهباً حيث جرت طقوس إتمام الرهبنة فى 31 يوليو عام 1988 بيد البابا المتنيح شنودة الثالث.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد رهبنته، حتى وصوله لمنصب البطريرك.

- وُلِد البابا تواضروس باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة في 4 نوفمبر 1952، لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.

- التحق بجامعة الإسكندرية بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975م.

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- التحق بالكلية الإكليركية وتخرج منها عام 1983م.

- حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985 م.

- ذهب الدكتور وجيه صبحي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهب في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989.

- انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 م باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام بايبارشية البحيرة مساعدا لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأصبح مسؤولا عن خدمة منطقة كينج مريوط والقطاع الصحراوى وله العديد من العظات الروحية والكتابات.

- بعد وفاة البابا شنودة الثالث، تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة هو وأربعة آخرين هم الأنبا رافائيل، القمص رافائيل أفامينا، القمص باخوميوس السرياني، القمص سارافيم السرياني، وفاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية ليصبح البابا تواضروس الثانى البطريرك الـ 118 في بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.​