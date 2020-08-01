كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العراقي يطالب بانتخابات مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي إلى عقد انتخابات في موعد أبكر من الذي دعا اليه رئيس الوزراء ويدعو لجلسة طارئة للبرلمان، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، عن تحديد يوم السادس من يونيو 2021، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.

وقال الكاظمي، في كلمة له: "واجهنا لمدة شهرين من عمر الحكومة عراقيل عديدة، لكننا ركزنا على الأهداف الأساسية، ولا توجد حلول للأزمات التي يمر بها العراق، دون استعادة هيبة الدولة، لذلك قمنا بتغييرات إدارية، لمنع أن تكون مؤسسات الدولة ضعيفة، ومستغلة من الفاسدين وضعاف النفوس، وأصحاب المصالح غير الوطنية، وكانت حملة المنافذ الحدودية مثالا على ذلك"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

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وأضاف: "رفضنا جعل العراق ضمن سياسية المحاور، ورفضنا التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار".

وتابع: "نؤكد على التحقيق العادل لكل ما حصل خلال تظاهرات تشرين الماضي، وفق الأطر القانونية، للبدء باسترداد الحقوق، لجعل المتورطين بالدم العراقي أمام القضاء".

وبين الكاظمي، أنه "وبعد شهرين فقط، وضعنا قائمة بأكثر من 500 شهيد، وسنتخذ إجراءات التحقيق العادل، لوضع المجرمين أمام القضاء، كالتزام أخلاقي، ولن نتنازل عنه حتى يعود الحق إلى أصحابه".