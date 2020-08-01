شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وصول المستشار تركي آل الشيخ إلي نيو يورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 وصل المستشار تركي آل الشيخ، منذ ساعات، إلي ولاية نيويورك بأمريكا بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ، وقد سافر إلي نيويورك لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف علي حالته أثناء إجراءه العمليات الجراحية في فبراير الماضي.

ومن المعروف أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، مما أدي إلي انتقاله إلي نيو يورك بأمريكا وإجراء عدة عمليات جراحية تحت إشراف فريق طبي أمريكي بأحد مستشفيات نيو يورك.

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