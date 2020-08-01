شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام ... 12 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة مرتبطة بمستشفى دانانج وهي لمرضى تتراوح أعمارهم بين عامين و78 عاما.
وسجلت فيتنام في المجمل 558 حالة إصابة بكورونا وأول حالتي وفاة يوم الجمعة بعد نجاحها على مدى شهور في كبح الفيروس.
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