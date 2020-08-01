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فيتنام ... 12 حالة إصابة جديدة بكورونا

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قالت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم السبت إنه تم تسجيل 12 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس مرتبطة بالتفشي الذي حدث في الآونة الأخيرة في مدينة دانانج بوسط البلاد ليصل مجمل عدد حالات الإصابة منذ أن عاد الفيروس للظهور الأسبوع الماضي إلى 116 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة مرتبطة بمستشفى دانانج وهي لمرضى تتراوح أعمارهم بين عامين و78 عاما.

وسجلت فيتنام في المجمل 558 حالة إصابة بكورونا وأول حالتي وفاة يوم الجمعة بعد نجاحها على مدى شهور في كبح الفيروس.

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