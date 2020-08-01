شكرا لقرائتكم خبر عن 21 إصابة جديدة بكورونا في تونس والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أربع محلية و 17 وافدة. وأوضحت وزارة الصحة التونسية أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1535 حالة مؤكدة، فيما ظل إجمالي الوفيات عند 50 وفاة.

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