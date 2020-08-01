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الأرجنتين تمدد الإغلاق حتى 16 أغسطس للحد من كورونا

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مددت الأرجنتين أمس الجمعة، إغلاقا صارما في منطقة العاصمة بوينس آيرس حتى 16 أغسطس للحد من تفشي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية "تيلام".

وقال الرئيس البرتو فرنانديز إن فيروس كورونا المستجد "بعيد عن الاحتواء" وينتشر في كل مكان في العاصمة وحولها.

وأضاف فرنانديز إن "اللقاءات الاجتماعية" محظورة وإن من ينتهكون الحجر الصحي سيواجهون عقوبات.

وكانت الأرجنتين، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، تواجه أزمة عميقة بالفعل حتى قبل تفشي وباء كورونا.

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