شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تطلق سراح 500 من مسلحي طالبان والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أمس الجمعة، أمرًا بإطلاق سراح عدد إضافي وهو 500 من سجناء حركة طالبان، كبادرة حسن نية ردًا على وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة طالبان خلال عيد الأضحى.

وخلال خطاب متلفز، قال غني إنه أطلق الآن سراح 4600 سجين من طالبان من أصل خمسة آلاف سجين تعهّد بإطلاق سراحهم في اتفاق تم التوقيع عليه مع الولايات المتحدة وطالبان في فبراير الماضي.

غير أن «غني» ذكر أنه ليس لديه «أي سلطة» بموجب دستور البلاد لإطلاق سراح النزلاء الباقين وهم 400 المدرجين على قائمة طالبان بسبب تورطهم في جرائم خطيرة.

وتابع أنه سيجري اتصالًا قريبًا مع مجلس شيوخ القبائل «لويا جيرجا» لاتخاذ قرار بشأن مصيرهم.

وفي المقابل، دعا الرئيس الأفغاني مسلحي طالبان، الذين يقاتلون للإطاحة بحكومته لدخول محادثات سلام في أقرب وقت ممكن.

وأضاف غني: «مصير السجناء المتبقين ستتم مناقشته واتخاذ قرار بشأنه خلال المفاوضات».

Advertisements

وقالت الجماعة المسلحة إنها أطلقت سراح جميع السجناء الألف الذين تعهدت بإطلاق سراحهم مع الولايات المتحدة.

وكانت طالبان أعلنت عن وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الأضحى، بدءًا من يوم أمس الجمعة. كما أعلنت الحكومة عن وقف إطلاق مماثل.

لكن قبل ساعات فقط من سريان وقف إطلاق النار وقعت تفجيرات في عاصمتي إقليمين أفغانيين، مما أسفر عن مقتل حوالي مائة شخص من بينهم مدنيون.

من جهة أخرى قال مسؤولون أفغان، أمس، إن نيران مدفعية أطلقتها باكستان عبر الحدود قتلت 15 مدنيًا على الأقل في أفغانستان يوم الخميس، مما دفع كابول إلى وضع قواتها البرية والجوية في حالة تأهب.

وجاء القصف المدفعي بعد اشتباكات بين قوات الأمن الباكستانية والأفغانية عند معبر شامان - سبين بولداك المغلق، حيث كانت الحشود تنتظر على الجانبين للعبور قبل عيد الأضحى.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان: «إذا واصل الجيش الباكستاني هجماته الصاروخية على الأراضي الأفغانية فسوف يواجه ردًا من الجيش الأفغاني».