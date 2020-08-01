شكرا لقرائتكم خبر عن لوكسمبورج تبدد أحلام تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

استبعد وزير خارجية لوكسمبورج يان أسيلبورن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي خلال الـ15 أو الـ20 عامًا المقبلة، بسبب الوضع السياسي في تركيا.

وقال أسيلبورن في تصريحات لصحيفة «دي فيلت» الألمانية الصادرة أمس الجمعة: «الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في تركيا تمنعنا من التفكير حتى في مخيلتنا في انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.. لا أتوقع انضمام تركيا إلى الاتحاد خلال الـ15 أو الـ20 عامًا المقبلة».

وفي المقابل، عارض أسيلبورن وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، وقال: «الانتخابات المحلية في العام الماضي أظهرت أن هناك حركة ديمقراطية كبيرة في البلد. يتعيّن علينا إعطاء هؤلاء الناس أملًا».

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بدأت منذ عام 2005، إلا أنها متجمدة حاليًا.

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وفي الخلاف المتعثر حول سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، دعا أسيلبورن إلى توزيع ملزم للاجئين داخل الاتحاد، وقال: «من الضروري للغاية أن يتم توزيع اللاجئين مستقبلًا وفقًا لنظام حصص ملزم في الاتحاد الأوروبي. لا يجوز أن تستقبل اللاجئين ما يتراوح بين 4 و6 دول، بينما ترفع الدول الأخرى يدها عن المسؤولية عبر تعزيز الدعم المالي لإجراءات حماية الحدود. هذا التضامن المرن، الذي يسمح للجميع بفعل ما يحلو لهم، عبث. في النهاية لا يريد أحد استقبال المزيد من اللاجئين»، معربًا عن تشاؤمه إزاء هذه المسألة.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة مستمرة في تقييم كيف سترد على شراء تركيا منظومة إس-400 الدفاعية الروسية.

وقال بومبيو أثناء جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ردًا على أسئلة السناتور بوب منينديز كبير الديمقراطيين باللجنة: «ما زلنا نقيّم كيف نطبّق عقوبات من أجل تحقيق هدفنا النهائي».