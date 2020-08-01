شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تونسيون يستعدون لمحاولة جديدة تسقط الغنوشي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كتل من أحزاب المعارضة في تونس الاستمرار فيما وصفته «معركة سحب الثقة» من رئيس البرلمان راشد الغنوشي لإصراره على استغلال منصبه في خدمة حركة النهضة الإخوانية التي يتزعمها عن طريق الاتصال بحكومة الوفاق في ليبيا وقطر وتركيا.

وبعد فشل محاولة سحب الثقة من الغنوشي كرئيس للبرلمان، أول أمس، قالت رئيسة كتلة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسى في تصريحات متلفزة إن ما يعيشه البرلمان التونسي الآن هو ثمرة خيانة عدد من النواب الذين وقعوا على لائحة إسقاط الغنوشي ولم يذهبوا للتصويت. مؤكدة أن حزبها وكتل المعارضة مستمرون في معركة إسقاط الإخوان. وكانت النائبة عن الحزب الدستوري الحر، هاجر النيفر شقرو، أكدت أن حركة النهضة حاولت إجهاض سحب الثقة من الغنوشي، بتقديم رشاوى للنواب.

فيما أكدت النائبة عواطف قريش، أن الغنوشي، سقط سياسيًا حتى وإن لم تنجح عملية سحب الثقة.

Advertisements

وكان البرلمان التونسي استأنف جلسته المخصصة للتصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، بعد رفع الجلسة لمدة 10 دقائق بسبب الخلافات حول آلية التصويت على سحب الثقة، واتهمت عبير موسى، حركة النهضة بتقديم رشاوى للنواب لإقناعهم بالامتناع عن التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي.

وصوّت 97 نائبًا فقط مع سحب الثقة في الجلسة العامة في حين صوّت 16 نائبًا ضد اللائحة. ويحتاج البرلمان التونسي إلى تصويت 109 نواب لسحب الثقة من رئيسه.

واعتبر النائب المستقل عدنان الحاجي أن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي «فاقد للشرعية»، سواء تم سحب الثقة منه من عدمه.