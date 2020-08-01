مقتل عسكري فرنسي في حادث بتشاد

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الجمعة، مقتل عسكري فرنسي خلال عملية صيانة في تشاد عقب انفجار إحدى المعدات.



وقالت الوزارة إن القوات المسلحة تجري تحقيقا في أسباب الحادث الذي وقع في القاعدة الموجودة في العاصمة التشادية نجامينا والذي أسفر عن قتل أندي فيلا من كتيبة المشاة والمتخصص في الأعمال الميكانيكية الكهربائية.

ولفرنسا أكثر من 5 آلاف جندي في منطقة الساحل بغرب أفريقيا في إطار جهود دولية لمحاربة الإرهابيين في تلك المنطقة وجعلت من تشاد قاعدة لقواتها لمكافحة الإرهاب.

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من جانب آخر، أعلن مسؤول أمني في التشاد، عن مقتل 10 مدنيين على الأقل وخطف 7 آخرين في هجوم لتنظيم بوكو حرام على قرية في منطقة بحيرة تشاد.

وبعدما ظهرت جماعة بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا عام 2009، توسّع تمردها تدريجياً ليشمل حوض بحيرة تشاد وهي مساحة شاسعة من المياه تنتشر فيها العديد من الجزر الواقعة على الحدود مع النيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد.

وأسفر تمرد بوكو حرام عن 36 الف قتيل وتسبب بنزوح نحو مليوني شخص من شمال شرق نيجيريا منذ بدأ العام 2009، وفق الامم المتحدة.