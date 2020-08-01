الولايات المتحدة تمنح أكثر من ملياري دولار لشركتين تطوران لقاحا ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة أنها ستدفع لشركتي الأدوية "سانوفي" و"غلاكسو سميث كلاين" 2.1 مليار دولار، لتطوير وتقديم 100 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.

ووفقا لموقع "سي إن بي سي"، ستستخدم الشركتان نحو 1.5 مليار دولار لدعم تطوير اللقاح، بما في ذلك التجارب السريرية، فيما سيكون الباقي مخصصًا لتصنيع وتسليم 100 مليون جرعة من اللقاح، وسيكون لدى الولايات المتحدة خيار طلب 500 مليون جرعة إضافية.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس العالمي لقسم اللقاح في "سانوفي"، توماس تريومف: "إن الحاجة العالمية للقاح للمساعدة في وقف وباء كورونا كبيرة، ولن يكون هناك لقاح واحد أو شركة واحدة قادرة على تلبية الطلب العالمي".

وأضاف: "منذ بداية الوباء، استفادت سانوفي من خبرتها ومواردها العلمية العميقة للمساعدة في معالجة هذه الأزمة، بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية لفتح مسار سريع نحو تطوير لقاح ضد الوباء، والتصنيع على نطق واسع".

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