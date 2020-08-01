الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي يهوي 13.8%

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):
أفادت هيئة الإحصاءات الفرنسية أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا انخفض بنسبة قياسية بلغت 13.8% في الربع الثاني من عام 2020.
ويشمل الربع السنوي من أبريل حتى يونيو معظم فترة الإغلاق الصارم الذي فرضته فرنسا في إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد، والتي بدأت من 17 مارس حتى 11 مايو، وشهدت ذروتها تأهل أكثر من 12 مليون عامل للحصول على تعويض نظير تسريحهم على المدى القصير.
وجاء هذا التراجع بعد صدور بيانات معدلة للربع الأول من العام، وكشفت تراجع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 5.9 بالمئة، بانخفاض إجمالي بنسبة 19 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وصدرت البيانات الفرنسية بعد أن أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الخاصة بهما، وأظهرت انكماش الاقتصاد الألماني
بنسبة 10 بالمئة والأمريكي بنسبة 32.9 بالمئة.
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