محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):
أعربت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عن أمنيتها أن يكون عيد الأضحى مناسبة لتغليب روابط الإخاء وإنهاء حالة التشرذم والاقتتال بين الليبيين.
وأكدت "وليامز" في رسالة للشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نشرتها الخميس على صفحة البعثة الأممية بموقع تويتر، أنها تتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات لكافة أبناء الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنية أن تمثل هذه المناسبة فرصة لتغليب روابط الإخاء وإنهاء حالة التشرذم والاقتتال بين الليبيين وأن تسود لغة المحبة والتسامح والوحدة فيما بينهم.
وتشهد ليبيا في الفترة الأخيرة تصعيداً بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوثة الأممية لدى ليبيا: اتمنى أن يكون عيد الأضحى مناسبة لإنهاء حالة التشرذم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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