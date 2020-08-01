السعودية.. لا إصابات بـ"كورونا" بين الحجاج حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عدم تسجيل أية حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الحجاج حتى الآن. حتى الآن. وأضافت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه لم تُسجَّل أية أمراض مؤثرة على الصحة العامة فى حج هذا العام 1441هـ، وأن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة. السعودية، أنه لم تُسجَّل أية أمراض مؤثرة على الصحة العامة فى حج هذا العام 1441هـ، وأن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.

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