شاهد.. أبرز الصور لفيضان السودان على تويتر

تسببت الأمطار العزيرة والفيضانات عن مقتل 62 شخصا في السودان، بحسب المصادر الرسمية، كما تسبب الأمطار في أضرار لنحو 200 ألف شخص في 15 ولاية. وكانت ولاية النيل الأبيض في جنوب البلاد الأكثر تضررا. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 37 ألف منزل قد تَدّمر أوتضرر حتى الآن، بينما من المتوقع حدوث المزيد من الفيضانات، ويستمر موسم الأمطار حتى نهاية شهر أكتوبر وقالت المديرة المكلفة لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق نسيبة كلول تدمير أكثر من 600 منزل بمدينة بوط جراء انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق وأن السد الذي يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا.. انهار بشكل مفاجئ. الأزرق نسيبة كلول تدمير أكثر من 600 منزل بمدينة بوط جراء انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق وأن السد الذي يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا.. انهار بشكل مفاجئ. وأثار الفيضانات السودانية في حالة من الجدل على موقع تويتر في مصر والسعودية. Advertisements

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