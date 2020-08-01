كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقتل جندي من المارينز الأمريكي وفقدان 8 آخرين في كاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى أحد عناصر مشاة البحرية الأمريكية المارينز مصرعه بينما عُد ثمانية آخرين من زملاءه مفقودين بعد تعرضهم لحادث أثناء مناورة تدريب في المحيط الهادئ على سواحل كاليفورنيا، حسبما أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة.

وقالت البحرية عبر تغريدة لها على تويتر: "لقي فرد من مشاة البحرية مصرعه، اختفى 8 وأصيب اثنان بعد حادث في جنوب كاليفورنيا. لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة بدعم من البحرية وخفر السواحل".

ويرقد أحد المصابين في حالة حرجة والآخر حالته مستقرة، حسب القوات البحرية.

وجد الحادث على متن مركبة برمائية أثناء مناورة تدريب قرب جزيرة سان كليمنتي بمقاطعة لوس أنجليس وتملكها القوات البحرية الأمريكية.