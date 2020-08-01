كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "بن راشد" و"بن زايد" يكرمان فريق "مسبار الأمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، من المهندسين والمهندسات والكوادر العلمية والبحثية والفنية والإدارية العاملة على المشروع، في قصر الوطن بأبوظبي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتكريمهم والاحتفاء بمنجزهم الاستثنائي.

حضر حفل التكريم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ووزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وأعضاء مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات.

دفعة طموحة

وهنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان فريق مسبار الأمل على إنجازهم الاستثنائي، مؤكدين أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ يشكل دفعة طموحة لمسيرة الخمسين عاماً المقبلة، التي انطلقت بقوة وتسارع، نحو بناء إمارات المستقبل، دولة تتمتّع بكل الإمكانات والقدرات التي تجعلها تحتل مكانةً محوريةً في العالم في شتى القطاعات التنموية، والاقتصادية، والمعرفية، والإنسانية.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن افتخاره بهذا المنجز الإماراتي الذي تحقق على يد كوادر وطنية، مثنياً على حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على جعل العيد مناسبة لفرح مضاعف، وقال: "أحب أن أشكر أخي وصديقي الشيخ محمد بن زايد الذي جعل هذا العيد في دولة الإمارات عيداً مختلفاً.. عيداً يحتفل فيه بأبناء الوطن المخلصين".

وأضاف محمد بن راشد "بعد كل تعب لابد من الراحة، وبعد كل إنجاز لابد من الاحتفال، وبعد كل واجب نؤديه لابد أن نفرح، واليوم يوم فرح بإنجاز إماراتي كبير، بمشروع مسبار الأمل إلى المريخ"، مضيفاً "اليوم عيد لفريق العمل، وعيد لشعب الإمارات، ويوم نشكركم فيه على جهود ست سنوات متواصلة".

بداية الرحلة

وتابع الشيخ محمد بن راشد "أقول لفريق العمل لقد بدأت الرحلة، رحلة عظيمة، ولكن الرحلة ما زالت في بدايتها، والهدف من هذه الرحلة أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم".

وختم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: "أنا متفائل ومتأكد من مستقبلنا.. لأننا في الإمارات نفعل ما نقول.. ونقول ما نفعل".

من جانبه نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتهانيه إلى فريق عمل "مسبار الأمل" بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهنأ حكام الإمارات وشعبها بهذه المناسبة المباركة، معرباً عن أمله في أن "يعود علينا هذا العيد ونحن أكثر سعادة وأملاً وطموحا". Advertisements

إنجاز حضاري

وقال الشيخ محمد بن زايد: "نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ إنجاز حضاري يجسد ريادة دولة الإمارات وقدرتها على تعزيز الدور العربي في علوم الفلك والفضاء".

ووجه ولي عهد أبوظبي التحية إلى أالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أنه "رمز للإرادة الصلبة والقيادة التي لا تعترف بالمستحيل، ومصدر إلهام دائم لشبابنا في التطلع إلى المركز الأول في مختلف المجالات".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "اليوم، ونحن نكرم هذه الكوكبة من خيرة شباب الوطن، نتذكر مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان يقول دائماً، إن ثروتنا الحقيقية في البشر، وليس في النفط، وقد أثبت شبابنا أنهم أهم وأغلى ثرواتنا، ومصدر قوتنا، وعدّتنا لخوض غمار المنافسة في مضمار التقدم العالمي".

نموذج مشرف

وخاطب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فريق مسبار الأمل قائلاً: "فخورون بكم، لأنكم نموذج مشرف للشباب الإماراتي الذي نريده أن يكون الأفضل والأكثر معرفة وتطوراً وتأهيلاً، لقد قدمتم صورة إيجابية عن الشباب الإماراتي والعربي إلى العالم .. وأنتم وإخوانكم من الكوادر الوطنية في كل مواقع العمل الوطني رهاننا الحقيقي والرابح للمستقبل".

وأشار ولي عهد أبوظبي إلى أن "النجاحات التي يحققها مشروع الفضاء الإماراتي، وغيره من مشاريع الإمارات التنموية النوعية، تؤكد أننا بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نسير في الطريق الصحيح إلى تحقيق التنمية المستدامة، ولا توقفنا المصاعب، وإنما تعزز فينا روح التحدي، وتحفزنا للمزيد من التقدم إلى الأمام".

وشهد الاحتفال تقديم رسالة شكر شخصية إلى كل عضو من أعضاء فريق مسبار الأمل موقعة باسم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى لوحة تقديرية خاصة لكل واحد منهم، بتوقيعيهما، اعترافاً بجهود كل فرد من أعضاء فريق المسبار بدوره في هذا الإنجاز المتفرِّد، إماراتياً وعربياً، وتكريماً مستحقاً لنماذج ملهمة لأجيال المستقبل.

فعاليات الاحتفال