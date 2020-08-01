11 مليون شخص انتصروا على فيروس كورونا.. والعالم يتجاوز 17 مليون مصاب

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود اليوم الجمعة، إلى أزيد من 17 مليونا و588 ألفا، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 678,941 حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 17 مليونا و588 ألفا و980 شخصا، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 11,010,131 مليون؛ بنسبة تجازوت 62.5 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من 6.5 مليون شخص بنسبة بلغت37.4 في المائة من إجمالي الاصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم 66 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون ي قسم الإنعاش.

وحتى، عصر اليوم الجمعة، توفي أكثر من 678,941 آلاف، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة 3.* في المائة، إذ يعرف هذا المؤشر تراجعا ملحوظا.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء بعد تجاوزها 4.5 مليون إصابة، و155 ألف وفاة، فيما احتلت البرازيل المركز الثاني ب 2.6 مليون إصابة .