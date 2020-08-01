ترمب يؤكد أن إدارته تعمل على قانون جديد للهجرة وآخر للرعاية الصحية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:07 صباحًا, 1 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته تقوم بمراجعة قوانين الهجرة، مشدداً على أنه يجب الحرص على أن يدخل الوافدون إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني.

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن إدارته تعمل على مشروع قانون جديد للهجرة وآخر للرعاية الصحية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يدرس عدة خيارات تجاه تطبيق (تيك توك) المملوك لشركة بايت دانس الصينية منها إمكانية حظره.

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