شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: ندرس حظر «تيك توك» والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،

أنه يدرس عدة خيارات تجاه تطبيق (تيك توك) المملوك لشركة بايت دانس الصينية منها إمكانية حظره.

وأوضح أن إدارته تقوم بمراجعة قوانين الهجرة، مشدداً على أنه يجب الحرص على أن يدخل الوافدون إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني.

وأشار في مؤتمر صحفي أمس، إلى أن إدارته تعمل على مشروع قانون جديد للهجرة وآخر للرعاية الصحية.