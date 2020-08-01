شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 52 ألف إصابة و1212 وفاة في يوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الجمعة، تسجيل 52383 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 1212 حالة وفاة. وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفعت محصلة الوفاة الرسمية إلى 92475 حالة.

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