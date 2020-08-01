شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مصر:321 إصابة و31 وفاة وتعافي 1402 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 94078 حالةً ضمنهم 39638 حالة شفاء، و 4805 حالات وفاة.
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