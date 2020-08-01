مواطن أردنى يقتل شقيقاته الثلاث أثناء مشاجرة مسلحة مع شقيقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

قال المتحدث الرسمى باسم مديرية الأمن العام بالأردن إن بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية باتجاه شقيقه إثر خلافات بينهما، مما أدى إلى إصابة شقيقاته الثلاث ووفاتهن، مؤكدا أنه تم فتح تحقيق فى الحادثة والبحث عن مطلق النار.



كان مدير الطب الشرعى فى الأردن الدكتور عدنان عباس قد كشف الأربعاء الماضى عن تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنها المراهق فجر أمس في منطقة ماركا في عمان الشرقية، وفي التفاصيل، قال عباس بحسب صحيفة "الغد" الأردنية إن طفلا يبلغ من العمر 14 عاما طعن والدته البالغة من العمر 40 عاما، 30 طعنة بواسطة سكين في منطقة الرقبة ليرديها قتيلة على الفور، وأضاف مدير الطب الشرعى أن الحدث قام بقتل والدته وهى نائمة فى فراشها.

وأكد أنه قام بفحص الحدث عقليا وهو لا يعاني من أي أمراض أو إعاقات، وأفاد بأنه تم تشريح الجثة وتسليمها لوالدها لإجراء عملية الدفن، وتحويل الحدث للجهات المعنية للتحقيق في الجريمة.