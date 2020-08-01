- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى تركمانستان لدعمها في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020
الخليج 365
أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات على متنها 60 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى تركمانستان، وذلك من أصل 90 طناً مخصصة لها لدعم جهود 90 ألفاً من العاملين في المجال الصحي وتعزيز قدرتهم على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال القائم بالأعمال في سفارة الدولة في عشق آباد عبدالعزيز الهاشمي: "دولة الإمارات وتركمانستان تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة تحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين في إطار الحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات التنموية كافة وبما يحقق المصالح المشتركة".
وأضاف : "تأمل دولة الإمارات في أن تساهم المساعدات الطبية التي أرسلت اليوم في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في تركمانستان وتوفير المزيد من الحماية لها في مواجهة الجائحة".
جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 1248 طنا من المساعدات لأكثر من 92 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى تركمانستان لدعمها في مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.