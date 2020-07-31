فاجعة في البلقاء الأردنية: مقتل 3 فتيات على يد شقيقهنّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتلت 3 فتيات، الجمعة، بإطلاق النار عليهنّ من قبل شقيقهنّ في البلقاء الأردنيّة.
وجاء في بيان لمديريّة الأمن العام أنّ "شابًا أطلق عيارات ناريّة على شقيقه، إثر خلافات بينهما، ما أدّى إلى إصابة شقيقاته الثلاث، وقد تم إسعافهنّ إلى المستشفى وما لبثن أن فارقن الحياة".
وأضاف أنه تم فتح تحقيق في الحادثة وبوشر البحث عن مطلق النار.
وتأتي هذه الجريمة بعد أسبوعين من جريمة قتل شابة تدعى أحلام من قبل والدها وتركها تنزف لساعات، وهي الجريمة التي هزّت الرأي العام الأردني والعربي لأيّام.
ذكرت مصادر محليّة في الأردن، حينها، أن الوالد ضربها بآلة حادة على عنقها ثمّ تركها تنزف لمدة 3 ساعات ليتأكد من موتها، وقال جيران القاتل إنهم حضروا المكان ولاحظوا أنه كان يشرب الشاي بجانب جثتها ومنعهم من تقديم المساعدة لها.
وأطلق ناشطون وسمَ #صرخات_أحلام للتعبير عن غضبهم على الجريمة في بلد يعاني من القتل باسم الشرف. وهو ما يذكر بحادثة مقتل الفتاة الفلسطينية إسراء غريب العام الماضي على يد أشقّائها.
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