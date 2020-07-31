شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة.. أردني يقتل شقيقاته الثلاث في أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الجمعة، إن ثلاث شقيقات قُتلن بأعيرة نارية، على يد شقيقهن.

وأوضح الناطق الإعلامي في بيان، أن بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء، حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية باتجاه شقيقته إثر خلافات بينهما، وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.

وأدى إطلاق النار إلى إصابة شقيقاته الثلاث، ونقلهن إلى المستشفى حيث فارقن الحياة، فيما تم فتح تحقيق في الحادثة، وبدأت عمليات البحث عن مطلق النار.