شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: جهات مغرضة تستهدف العلاقات بين مصر والكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقالت في بيان لها اليوم، إنها تابعت بمزيج من الرفض والاستنكار مؤخراً بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين، حيث تقف وراء هذه الإساءات جهات مُغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين.
ومن جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية المصرية، اعتزاز الجانبيّن بالمواطنين المصريين في الكويت والمواطنين الكويتيين في مصر، وبأن أبناء البلدين يتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم؛ كما أن لهم دوراً إيجابياً في تنمية المجتمعات التي يعيشون فيها، وهم يسهمون في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتيّن.
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