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محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يتبادلان التهاني بعيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية ، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي، التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال عن تمنياتهما لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين دوام الخير والعز والازدهار في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ويرفع عنهم الوباء وأن تنعم شعوب العالم أجمع بالسلام والاستقرار.

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