مصر: علاقتنا بالكويت قوية ومحاولات "الوقيعة" وراءها جهات مغرضة

الخليج 365الجمعة 2020/7/31 11:47 م بتوقيت أبوظبي
أكدت مصر قوة العلاقات الأخوية مع دولة الكويت شعباً ودولة، لا سيما على ضوء اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما بعضا.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها الجمعة، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه إن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها تابعت بمزيج من الرفض والاستنكار مؤخراً بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين.
وأكدت أن "جهات مُغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين، تقف وراء هذه الإساءات".
وشددت الوزارة على اعتزاز الجانبين بالجالية المصرية بالكويت والجالية الكويتية بمصر، وبأن أبناء الجاليتين يتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم؛ كما أن لهم دوراً إيجابياً في تنمية المجتمعات التي يعيشون فيها وهم يسهمون في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتيّن.
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