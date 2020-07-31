شكرا لقرائتكم توجيه تهم لـ3 شبان في عملية اختراق حسابات "تويتر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجّهت السلطات القضائية الأميركية أمس الجمعة اتهامات لـ3 شبان في قضية القرصنة التي طالت عدد من الحسابات في موقع "توتير" الشهر الماضي.

وكشف الادعاء العام في ولاية كاليفورنيا أنه وجّه اتهامات لشابين هما مايسون تشاون شبرد وهو بريطاني يبلغ من العمر 19 عاماً، ونعمة فضلي من فلوريدا والذي يبلغ من العمر 19 عاماً.

من جهته، كشف الادعاء العام في فلوريدا أنه وجّه اتهامات لشاب يبلغ من العمر 17 عاماً بالتخطيط لعملية القرصنة التي استهدفت حسابات شخصيات ذات متابعة عالية على "تويتر" والتي أدت لاختلاس الملايين من عملة البيتكوين الرقمية.

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التغريدة التي ظهرت على حساب باراك أوباما بعد اختراقه

وشملت الحسابات التي تم اختراقها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والمرشح الرئاسي جو بايدن، والملياردير بيل غيتس.

من جهته، قال موقع "تويتر" إن القراصنة المسؤولين عن الاختراق استخدموا هواتف لخداع موظفي الشركة للسماح لهم بالوصول إلى الأنظمة الداخلية.

وكشفت الشركة عن بعض التفاصيل الإضافية في وقت متأخر من يوم الخميس حول الاختراق الذي قالت إنه استهدف "عدداً صغيراً من الموظفين من خلال هجوم بالتصيد الإلكتروني الرمحي عبر الهاتف".

وقالت الشركة "اعتمد هذا الهجوم على محاولة كبيرة ومتضافرة لتضليل بعض الموظفين واستغلال نقاط الضعف البشرية للوصول إلى أنظمتنا الداخلية".