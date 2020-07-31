شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان": الشباب المصرى واعٍ ومثقف ولا خوف عليه من الأفكار الهدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن الشباب المصرى واعٍ ومُثقف ويتحمل مسئوليته تجاه وطنه، مشددا على أنه لا داع للخوف على الشباب المصرى من الانجراف خلف قوى الشر والظلام، قائلا: "مهما فعلت تلك القوى والجماعات الظلامية لن تستطيع السيطرة على الشباب المصرى"، مُضيفا: "الشباب المصرى يعلم تماما حرمة الدم والأرض ويُقدر جهود القيادة السياسية الحالية والجيش المصرى على مر العصور فى حماية تراب هذا الوطن الغالى".

وأضاف حمروش، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الوطنية من المعانى السامية والقيم النبيلة التى تنادى بها كافة الشرائع السماوية، لافتا إلى أنه عندما يحب المواطن وطنه سيكون إيجابيا ويتفاعل معه نحو البناء، أما إذا كره المواطن وطنه سينعكس ذلك بالتأكيد على أمور سلبية منها الخراب والتدمير، مؤكدا أن الشباب المصرى يُحب وطنه ويعلم جيدا قيمته.

وثمن أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان جهود المؤسسات الدينية المعنية، خاصة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية فى كشف أفكار الجماعات الظلامية الهدامة وتفنيدها وتوضيح الرؤية الصحيحة للشباب، مؤكدا في الوقت ذاته أن المسئولية هنا لا تقع على المؤسسات الدينية المعنية فقط، إنما هي مسئولية تضامنية مع المؤسسات المعنية بالشباب والثقافة والتربية والتعليم أيضا.