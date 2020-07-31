شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان البوستر الرسمي لحملة محمد حلاوة في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الخطوات التي تتخذها حملة رجل الأعمال محمد حلاوة المرشح في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، تم الإعلان عن البوستر الدعائي الرسمي للحملة الانتخابية، وجاء البوستر بتصميم بسيط وعملي حيث يتضمن صورة المرشح رجل الأعمال محمد حلاوة وعلم مصر ويتصدره اسم القائمة الوطنية من أجل مصر ورمزها " كليوباترا".

جدير بالذكر أن رجل الأعمال محمد حلاوة واحد من أبرز الوجوه التي تتضمنها القائمة الوطنية ، و يحمل في تاريخه مسيرة من النجاح الاقتصادي في مجالات مختلفة كواحد من رجال الصناعة الوطنية، ووجوده داخل المجالس التشريعية فرصة كبيرة لدعم التشريعات المحفزة للاستثمار والإصلاح الاقتصادي.

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ربما يكون هذا هو الظهور السياسى الأول لرجل الأعمال محمد حلاوة كمرشح في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية ، ولكن حلاوة ليس غريبا عن عالم السياسة، حيث كان والده محافظا لكفر الشيخ في فترة من الفترات ، بالإضافة إلى أنه واحد من خريجى كلية الاقتصاد.

النجاح الذى حققه محمد حلاوة في عالم الاقتصاد بمجموعة شركات تستثمر في الصناعات الغذائية وترسم صورة رائعة لمصر بمنتجات ذات جودة عالية ونجاحات مستمرة يعنى أن تلك العين الاقتصادية الخبيرة ستكون داعما للتشريعات الاقتصادية التي تحتاجها مصر في الفترة الأخيرة.