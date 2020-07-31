صور.. محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شارك اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأطفال الأيتام فرحة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال جولة تفقدية في مؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها.

وقدم محافظ القليوبية، التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مقدما لهم بعض الهدايا المادية والعينية، كما استمع لمشاكلهم ومطالبهم والتي منها إنشاء ورش للأطفال لتعليم بعض الحرف والأعمال اليدوية البسيطة كالخياطة وصناعة السجاد والمشغولات اليدوية وأعمال النجارة.

وأكد المحافظ حرصه الدائم على المشاركة المجتمعية، وتوفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الدعم الكامل لهم فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم متمنين تكرارها دائما.

وجاءت الجولة بحضور مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.