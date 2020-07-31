بريطانيا تسجل 880 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - أ ش أ

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 880 حالة، ليصل العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا المستجد 303181 حالة.

وأفادت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية إلى أن عدد الإصابات المسجلة خلال يوم أمس الخميس، بلغ 846 حالة، والزيادة اليومية لا تزال تسجل ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى إرجاء الحكومة لإجراءات رفع القيود المتخذة في 23 مارس.

وسبق أن علقت السلطات البريطانية، في 17 يوليو، نشر إحصائيات يومية عن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بعد أن أعطت الحكومة تعليمات لمراجعة طرق حساب البيانات بسبب مخاوف من احتمال تضخيم الأرقام.

ووفقاً لبيانات سابقة، تم تسجيل ما يقارب من 46 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد -19 في بريطانيا.

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