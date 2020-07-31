1300 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

أعلنت فرنسا تسجيل 1346 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 187919 حالة.
وهذا هو اليوم الثالث على التوالي، الذي يزيد فيه عدد الإصابات اليومية الجديدة عن 1300 في أعلى معدل منذ أواخر أبريل.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية، إنه يوجد 371 شخصا في وحدات العناية المركزة، بسبب المرض بما يشكل انخفاضابعشرة مرضى عن الرقم السابق.
وارتفع العدد أمس الخميس، مريضا واحدا عن الأربعاء، بما يشكل أول زيادة يومية بعد تراجع يومي منذ التاسع من أبريل.
وناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان ،يوم الخميس، في باريس، الأوضاع
وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيان على "تويتر" إلى أن "الوزيرين ناقشا جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالشراكة مع دول المجموعة".
وأضافت: "تطرق الوزيران إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الأمن والاستقرار فيها".
وعبر وزير الخارجية السعودي أمس الأربعاء، عن قلق بلاده تجاه التدخلات الأجنبية في ليبيا، قائلا: "الحل لا بد أن يكون ليبيا ـ ليبيا، وهي قناعة لدى كافة الدول العربية".
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