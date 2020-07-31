1063 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في المغرب

سجلت المغرب ،اليوم الجمعة، 1063 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 24322 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 7 وفيات خلال الفترة ذاتها، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 353 حالة وفاة في عموم البلاد.

وأكدت الوزارة، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب) عن طريق التحاليل المختبرية، بلغ 1228043 حالة منذ بداية

انتشار الفيروس في المملكة.

وتم التأكد من 347 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 17658.

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ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التقيد بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.

وتصدرت دولة المغرب، يوم الخميس، تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية والوطن العربي،

وذلك بسبب تزايد أعداد فيروس كورونا

وأعلن المغرب عن تسجيل 1046 إصابة جديدة، و12 وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادى، وضخ حوالى 120 مليار درهم فى الاقتصاد الوطنى، أى ما يعادل 11 % من الناتج الداخلى، مشيرا إلى أن مجموع النفقات التى استخدمت قاربت على 24.6 مليار دهم، لتمويل تدابير الدعم الاجتماعى وشراء المعدات الطبية الضرورية.