ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في وفيات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية ،اليوم الجمعة، تسجيل ارتفاعا غير مسبوق في حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، للمرة الرابعة على التوالي، .

وأكدت إدارة الصحة في الولاية تسجيل 257 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 252 و217 و191 وفاة في الأيام الثلاثة السابقة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد ضحايا الفيروس التاجي في فلوريدا

6843 حالة.

وسجلت السلطات الصحية المحلية خلال اليوم الأخير 9007 إصابات جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 470386 إصابة مؤكدة، ما يجعل من فلوريدا ثاني أكبر بؤرة للعدوى في البلاد بعد كاليفورنيا حيث سجلت حتى اليوم 485502 إصابة منها 8909 حالات وفاة.

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وأكدت إدارة الصحة في فلوريدا يوم الخميس

عن ارتفاع غير مسبوق في حصيلة الوفيات جراء الوباء لليوم الثالث على التوالي وللمرة الرابعة منذ مطلع الأسبوع الجاري، بتسجيل 252 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 217 و191 وفاة في اليومين السابقين.

كما سجلت إدارة الصحة 9956 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 461379 (منها 6709 حالات وفاة)، ويجعل من هذه الولاية ثاني أكبر بؤرة للعدوى في البلاد بعد كاليفورنيا حيث رصدت حتى الآن 487855 إصابة (منها 8908 وفيات).