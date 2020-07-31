ترامب يسعى لحظر تطبيق "تيك توك" الصيني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،اليوم الجمعة، أنه يدرس العديد من البدائل بشأن تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة ByteDance الصينية، دون أن يستبعد حظر التطبيق في بلاده، وفقًا لوكالة "بلومبيرج".
وفي حديث للصحفيين قال ترامب: "نحن ندرس "تيك توك"... قد نحظر التطبيق، وقد نفعل أشياء أخرى".
وأضاف: "هناك بعض الخيارات، لكن الكثير من الأمور تجري حاليا، لهذاسنرى ما الذي سيحدث".
وأوضح تقرير لوكالة "بلومبيرج" أن ترامب يستعد لتوقيع أمر تنفيذي يجبر شركة ByteDance على التنازل عن ملكية التطبيق للولايات المتحدة.
وتستعد الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ تدابير ضد "تيك توك"، وسط قلق حول أمن البيانات الشخصية التي يجمعها التطبيق من مستخدميه الأمريكيين.
وهدد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الضباط الاتحاديين سيردون "بقوة هجومية بالغة" على المحتجين في بورتلاند إذا اقتضت الضرورة.
وأضاف ترامب للصحفيين في بداية اجتماع مع الرابطة الوطنية لوكالات الشرطة في البيت الأبيض: "إذا لم ينته الأمر سنفعل أمرا قويا جدا... لا خيار لدينا".
وأثير جدل واسع النطاق قبل أيام بشأن قرار إدارة
ترامب إرسال القوات الفدرالية إلى بورتلاند، بعد ورود تقارير عن تنفيذ هذه القوات اعتقالات تعسفية واستخدامها الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
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