بعد اعتلاء جوجل.. 9 أسئلة يطرحها الأمريكان عن "Eid Mubarak"

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالولايات المتحدة الأمريكية، ظهر اليوم الجمعة بتوقيت أمريكا، ومساءًا بتوقيت مصر، تريند بعنوان "Eid Mubarak"، ليحتل المرتبة الأولى بأكثر 500 ألف عملية بحث، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع حلول أول أيام عيد الأضحي المبارك.

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وعلى مدار اليوم، بحث الأمركيون، عن الكلمات الأتية :" عيد، عيد 2020، عيد الأضحي، صور عيد الأضحي، متى يكون العيد، ما هو العيد، عيد الأضحي، عيد الأضحي المبارك،

عيد الأضحى 2020".

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شاهد.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى

وفي نفس السياق، استقر ضيوف الرحمن في منى، مساء الجمعة، بعد أدائهم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، وشهد الحرم المكي تكثيف عمليات التعقيم والتطهير بعد الطواف.

ويقضي حجاج بيت الله الحرام ليلتهم في مشعر منى بعد أن أدوا، اليوم الجمعة، طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



بدأ الحجاج يوم النحر برمي جمرة العقبة، وذبح الهدي، وتحليق أو تقصير شعر الرأس،وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذت لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.



وسيواصل ضيوف الرحمن، خلال أيام التشريق الثلاثة المقبلة، رمي الجمرات الثلاث، ابتداء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى، وأخيراً جمرة العقبة الكبرى.

وشارك في الحج العام الماضي زهاء ثلاثة ملايين مسلم من مختلف أنحاء العالم لكن في ظل وباء فيروس كورونا يؤدي المناسك هذا العام بضعة آلاف من السعوديين والأجانب المقيمين بالمملكة.