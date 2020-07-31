العراق: الكاظمي يعلن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية ويقول "لا حلول من دون استعادة هيبة الدولة"



أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستجرى في السادس من يونيو 2021.



وقال الكاظمي في كلمة بثتها قناة العراقية الرسمية، إن هدف حكومته "الإعداد للانتخابات المبكرة وحل المشاكل الاقتصادية والصحية التي يمر بها البلد".



ورد الكاظمي المشاكل التي يتخبط فيها البلد لعدم وجود تخطيط سابق"، مضيفا قوله "لا توجد حلول لمعالجة الأزمات بدون استعادة هيبة الدولة".



الكاظمي ذكر في سياق كلمته، بسلسلة التغييرات الإدارية التي تم اعتمادها "لمنع أن تكون مؤسسات الدولة ضعيفة"، على حد قوله.



وحول العلاقات بين بغداد وواشنطن، قال الكاظمي "حرصنا على إكمال المرحلة الإولى من الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة"، مضيفا "لن نحتاج إلى وجود عسكري في العراق بقدر حاجتنا إلى التسليح والتدريب والدعم الثقافي والاقتصادي".



أما عن الإجراءات التي انتهجتها حكومته لمواجهة وباء كورونا فأوضح الكاظمي قائلا "واجهنا كورونا بمستشفيات قليلة ومنهكة وسنقوم ببناء أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.



والأربعاء، التقى الكاظمي بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، لمناقشة موضوع الانتخابات المبكرة.



وخلال اللقاء، أكد الكاظمي على حرص الحكومة على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وتلتزم بالمعايير الدولية، وتتجاوز الأخطاء التي رافقت الانتخابات السابقة.



وسائل إعلام محلية نقلت عن الكاظمي قوله إن "حكومته عازمة على ضمان الدعم اللوجستي للانتخابات المبكرة، وتوفير المستلزمات التقنية والبيئة الآمنة والتخصيصات المالية الخاصة لإجرائها".