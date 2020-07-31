كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلة "سو-27" تابعة لها، اعترضت طائرة تجسس أمريكية فوق مياه البحر الأسود.

وأضافت الوزراة، أن الطائرة الأمريكية، ابتعدت عن الحدود الروسية فور اقتراب المقاتلة منها.

وأشارت الوزارة إلى أنه في 31 يوليو تم اكتشاف هدف جوي يقترب من أجواء روسيا فوق المياه المحايدة في البحر الأسود، وعلى الفور انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27"، لاعتراضه.

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وتابعت: "اقتربت المقاتلة الروسية على مسافة آمنة من الهدف الجوي، وحددته على أنه طائرة استطلاع إلكتروني تابعة للبحرية الأمريكية ومن طراز EP-3E".