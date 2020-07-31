كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسي يقر اعتماد تأشيرة إلكترونية موحدة للأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قانونا يعتمد تأشيرة إلكترونية موحدة تتيح للأجانب زيارة روسيا مرة واحدة سنويا ولفترة محددة بلا دعوة.

وسيكون بإمكان المواطنين الأجانب الاستفادة من التأشيرة الجديدة اعتبارا من مطلع العام القادم لزيارة روسيا لأغراض السياحة والمشاركة في الفعاليات العلمية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية.

وستكون التأشيرة صالحة لفترة لا تزيد عن 60 يوما، وسيسمح لحامليها بالإقامة 16 يوما فقط.

وسيتم استخراج التأشيرة الإلكترونية بناء على قرار من وزارة الخارجية في غضون أربعة أيام منذ طلبها عبر الإنترنيت.