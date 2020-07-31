رقم قياسي ببني ملال 30 إصابة جديدة بكورونا بينهم 5 أشخاص ثم توقيفهم داخل شاحنة كانت تقل 34 “كساب”

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الجمعة، تسجيل 30 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة بني ملال خنيفرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 263 حالة، منذ تفشي وباء كورونا المستجد.

وأعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال- خنيفرة، مساء اليوم، أنه تم تسجيل 03 حالات إصابة بفيروس كورنا، خلال 24 ساعة الماضية، 19 منها ببني ملال و7 حالات بخنيفرة و4 حالات بخريبكة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الدرك الملكي بزاوية الشيخ، أوقف شاحنة ليلة أمس على مثنها 34 شخصا، كانت قادمة من تطوان، أكدت إصابة خمسة حالات ينحدرون من اغبالة وزاوية الشيخ، كانوا يشتغلون خلال المدة الماضية في بيع المواشي.

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وأضافت المصادر ذاتها، أن 14 حالة أخرى لمخالطين ببني ملال، أثبتت التحاليل المخبرية إصابتهم بالفيروس، حيث جرى نقل الجميع إلى جناح كوفيد، من أجل الخضوع للعلاج.