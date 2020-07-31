أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الجمعة، تسجيل 30 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة بني ملال خنيفرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 263 حالة، منذ تفشي وباء كورونا المستجد.
وأعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال- خنيفرة، مساء اليوم، أنه تم تسجيل 03 حالات إصابة بفيروس كورنا، خلال 24 ساعة الماضية، 19 منها ببني ملال و7 حالات بخنيفرة و4 حالات بخريبكة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الدرك الملكي بزاوية الشيخ، أوقف شاحنة ليلة أمس على مثنها 34 شخصا، كانت قادمة من تطوان، أكدت إصابة خمسة حالات ينحدرون من اغبالة وزاوية الشيخ، كانوا يشتغلون خلال المدة الماضية في بيع المواشي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن 14 حالة أخرى لمخالطين ببني ملال، أثبتت التحاليل المخبرية إصابتهم بالفيروس، حيث جرى نقل الجميع إلى جناح كوفيد، من أجل الخضوع للعلاج.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفت شاحنة، بمدخل مدينة زاوية الشيخ ضواحي بني ملال، كانت تقل 34 شخصا، حيث تم اخضاعهم للتحاليل المخبرية بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، فيما تم اتخاذ التدابير القانونية في حق صاحب الشاحنة، بتعليمات من النيابة العامة.
وارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج ببني ملال إلى 43 حالة، فيما ارتفع اجمالي الإصابات بالجهة الى 263، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 178 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر رقم قياسي ببني ملال 30 إصابة جديدة بكورونا بينهم 5 أشخاص ثم توقيفهم داخل شاحنة كانت تقل 34 “كساب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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