فيديو: يونس الميموني
اعتبر طنجاويون اليوم الجمعة، أن أجواء عيد الأضحى لهذه السنة مختلفة عن سابقتها، بسبب جائحة كورونا.
كشف طنجاويون لـ”اليوم 24″ أنهم رغم المحنة، لكنهم حاولوا خلق أجواء من البهجة والسعادة بين أسرهم وجيرانهم في الأحياء الشعبية، وكذا التضامن مع الفئات المعوزة التي لم تستطع اقتناء أضحية العيد.
وتباينت آراء الطنجاويين، حول احتفال الساكنة بالعيد، من عدمه، إذ أكد عدد منهم أن الساكنة لم تشتري أضحية العيد، بسبب التداعيات الاقتصادية للجائحة، فيما اعتبر آخرون أن الغالبية احتفل بهذه المناسبة ونحر أضحيته.
كانت هذه تفاصيل خبر أجواء العيد من طنجة في زمن الجائحة.. مواطنون: نحن “الدراوش” نحاول خلق الأجواء رغم المحنة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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