ليلة العيد.. مغاربة عالقون يفرون من سبتة المحتلة سباحة للعودة لبيوتهم

في ظل تفاقم معاناة العالقين في المدينتين المحتلتين، منذ أربعة أشهر، حاول عدد منهم، العودة ليلة عيد الأضحى لبيوتهم، ولو بركوب الخطر والسفر سرا.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، إن ثلاثة مغاربة، فروا من مدينة سبتة المحتلة ليلة أمس، للعودة لبيوتهم من أجل قضاء عيد الأضحى.

وأوضحت ذات المصادر، أن المغاربة الثلاثة، كانوا على شاطئ المدينة المحتلة، قبل أن يفروا، ساعات قبل منتصف الليل، إلى شاطئ مغربي.

تفول ذات المصادر، إن هذه الوسيلة باتت الخيار الأول للعالقين المغاربة في المدينة المحتلة، حيث تمكن عدد منهم من العودة لبيوتهم عن طريقها، وخصوصا يوم الأحد الماضي، والذي تصفه الصحافة الإسبانية باليوم الساخن، حيث تمكن 12 مغربيا من الفرار من المدينة المحتلة نحو الشواطئ المحيطة، في عملية واحدة.

يشار إلى أن المغرب فتح الباب أمام عالقيه بالخارج للعودة في رحلات استثنائية برا وبحرا بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق، إلا أن العشرات لازالوا عالقين في سبتة ومليلية المحتلتين.