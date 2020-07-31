رقم قياسي جديد.. 1063 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 24322 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1063 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 24322 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وقالت وزارة الصحة في التصريح الصحافي اليومي، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، إن الرقم الجديد يؤكد النسق العالي لانتشار الفيروس بين المواطنين.

وتم استبعاد 20 ألف و107 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الحالات المستبعدة مليون و228 ألف و43 حالة.

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وسجلت 347 حال تعاف جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 17 ألف و658، بنسبة تعافي تناهز 78 بالمائة.

وتم تسجيل سبح حالات وفاة جديدة، ليصل المجموع 353 حالة وفاة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.