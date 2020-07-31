كابول: وفاة شاب في ظروف تراجيدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي شاب من كابول، الجمعة، في ظروف تراجيديّة.
وعلم "عرب ٤٨" أن الشاب هو مهدي دعّاس، ويبلغ من العمر 28 عامًا.
وخيّم الحزن على القرية مع ورود أنباء الوفاة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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