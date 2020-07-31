مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن مقاتلة "سو-27" تابعة لها، اعترضت طائرة تجسس أمريكية فوق مياه البحر الأسود.



وأضافت الوزارة في بيان، أن الطائرة الأمريكية، ابتعدت عن الحدود الروسية فور اقتراب المقاتلة منها.

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وأشارت الوزارة إلى أنه في 31 يوليو/تموز الماضي تم اكتشاف هدف جوي يقترب من أجواء روسيا فوق المياه المحايدة في البحر الأسود، وعلى الفور انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27"، لاعتراضه.

وتابعت:" اقتربت المقاتلة الروسية على مسافة آمنة من الهدف الجوي، وحددته على أنه طائرة استطلاع إلكتروني تابعة للبحرية الأمريكية ومن طراز EP-3E".

وجاءت عمليات الاعتراض في وقت أجرت أوكرانيا مناورات مع قوات 9 دول في حلف الناتو، كان من بينها الولايات المتحدة.