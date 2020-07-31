مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/7/31 10:34 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن مقاتلة "سو-27" تابعة لها، اعترضت طائرة تجسس أمريكية فوق مياه البحر الأسود.
وأضافت الوزارة في بيان، أن الطائرة الأمريكية، ابتعدت عن الحدود الروسية فور اقتراب المقاتلة منها.
وأشارت الوزارة إلى أنه في 31 يوليو/تموز الماضي تم اكتشاف هدف جوي يقترب من أجواء روسيا فوق المياه المحايدة في البحر الأسود، وعلى الفور انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27"، لاعتراضه.
وتابعت:" اقتربت المقاتلة الروسية على مسافة آمنة من الهدف الجوي، وحددته على أنه طائرة استطلاع إلكتروني تابعة للبحرية الأمريكية ومن طراز EP-3E".
وجاءت عمليات الاعتراض في وقت أجرت أوكرانيا مناورات مع قوات 9 دول في حلف الناتو، كان من بينها الولايات المتحدة.
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